Tesla: Elon Musk in tour in Europa per il lancio di Model 3

(ANSA) - E' iniziato il tour di Elon Musk in Europa, in vista del lancio dell'attesa Tesla Model 3, il cui arrivo sul mercato è stato più volte rinviato. Musk si è fermato a Tilburg in Olanda e nel porto belga di Zeebrugge, da dove ha postato un tweet con una foto di diverse Model 3 nel parcheggio di un deposito.



La tappa principale del viaggio è però la Norvegia, diventata nel tempo il terzo mercato di riferimento per il gruppo di auto elettriche. Tesla ha già raddoppiato il suo staff nel Paese lo scorso anno, ma rimangono ancora dei ritardi nelle consegne delle auto a causa della grande richiesta del mercato domestico, incentivata anche dalle politiche fiscali norvegesi. Ma le carenze di magazzino con lunghe attese nelle forniture stanno iniziando a indisporre i clienti locali, che potrebbero però venire rassicurati da Musk stesso.