La produzione industriale di autoveicoli a dicembre segna una nuova caduta, scendendo su base annua del 16,6% (dato corretto per gli effetti di calendario).

Lo rileva l'Istat. Non dissimile il valore grezzo (-14,6%).

Risulta invece positivo il confronto mensile (+2,1%). Per il settore la media annua per il 2018 si chiude così con un -5,9% (-5,4% il grezzo).