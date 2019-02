Ford investe 1 miliardo di dollari nelle fabbriche a Chicago

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - Ford ha comunicato, in concomitanza con l'apertura del Salone di Chicago, un investimento per due stabilimenti in quella metropoli americana pari a 1 miliardo di dollari. Il programma di potenziamento delle unità di stampaggio lamiere e montaggio comporterà anche la creazione di nuovi 500 posti di lavoro, oltre ad un importante miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro, con una nuova caffetteria, nuove aree relax e nuovi parcheggi sorvegliati. L'intervento sulle fabbriche di Chicago - ha detto Joe Hinrichs, presidente delle global operations di Ford - è legato all'avvio della produzione dei modelli 2020 della gamma suv, tra cui il nuovo Explorer. Dalle linee di montaggio potenziate usciranno anche due modelli di grande importanza per gli Stati Uniti: il crossover Lincoln Aviator e il suv dedicato ai corpi federali e statali Police Interceptor. (ANSA).





