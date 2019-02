Volvo, +16,7% vendite a gennaio grazie a Cina, Usa e Europa

Volvo Cars ha iniziato il 2019 registrando, nel primo mese dell'anno, un aumento delle vendite globali del 16,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio. Alla crescita hanno contribuito tutti i mercati più importanti per la casa automobilistica, vale a dire Usa, Cina ed Europa. A gennaio, Volvo Cars ha venduto complessivamente 50.679 automobili, anche grazie al perdurare della forte richiesta dei suoi modelli suv. Le vendite in Cina sono aumentate del 3,6%, per un totale di 11.957 esemplari, rispetto a gennaio 2018; il risultato è dovuto prevalentemente alla domanda dei modelli XC60 e S90 assemblati localmente. Negli Stati Uniti le consegne sono salite del 5,2% nel mese rispetto allo stesso periodo del 2018, arrivando a 5.854 unità. L'auto più venduta su questo mercato a gennaio è risultata essere la XC60, seguita dalla XC90.



Le vendite di Volvo Cars sui mercati europei sono cresciute del 24,4% a gennaio, rispetto al gennaio 2018. Sono state vendute complessivamente 26.195 vetture, un risultato soddisfacente dovuto prevalentemente all'elevata richiesta dei modelli XC60 e XC40 e della nuova V60.