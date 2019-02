Industria: Skf, 2018 positivo in Italia, +2,7% fatturato

Il 2018 è stato "un anno positivo" per Skf Italia, nonostante "un secondo semestre mediocre".

L'esercizio si è chiuso con un fatturato consolidato superiore al miliardo di euro, pari a 1,168 miliardi di euro rispetto a 1,137 del 2017 (+2,7%). Tutte le aree hanno dato un contributo positivo: Industrial +14%, Automotive +2%, Intercompany +1%. L'utile operativo, escludendo gli oneri straordinari, è stato di 118 milioni di euro (+7%). Stabile la forza lavoro: 3.579 dipendenti a fronte dei 3.547 del 2017. Nel primo semestre è stato registrato il più alto livello di vendite della storia di Skf Italia, con un rallentamento nella seconda parte dell'anno soprattutto in ambito Automotive ma anche Industrial. I dati sono stati illustrati dall'ad Enzo Miglietta.

"Per il 2019 non siamo preoccupati, ci aspettiamo un primo trimestre in linea con l'analogo periodo del 2018, anzi a gennaio i dati sono leggermente migliori. Prevedo stabilità", ha detto Miglietta. Tra le novità l'app, messa a punto nello stabilimento di Villar Perosa, che legge i codici sul prodotto e illustra specifiche e montaggio.