Auto: JV con Bmw ed elicotteri nella mobilità futura di Daimler

Daimler crede nella rivoluzione della mobilità e continua ad investire, collaborando con partner specializzati, per portare sul mercato veicoli, soluzioni e servizi che siano in grado di rispondere alle future esigenze della clientela, soprattutto nelle mega-city. E' il caso della gamma EQ 100% elettrica, della stretta collaborazione con il colosso dell'innovazione Bosch per lo sviluppo dei sistemi di propulsione a batteria e della partnership 50/50 con Bmw per i servizi di mobilità condivisa. ''Dopo aver completato a fine gennaio il contratto con Bmw - ha detto Dieter Zetsche, presidente e CEO del Gruppo Daimler in occasione della conferenza sui risultati finanziari 2018 a Stoccarda - presenteremo la prossima tappa di questa collaborazione entro il primo trimestre. La sede della nuova società sarà a Berlino e le attività si articoleranno su 5 temi: mobilità on-demand, car sharing, parcheggi, ricarica auto elettriche e noleggio con conducente''. Daimler ha anche confermato la prosecuzione della collaborazione con la società di elicotteri elettrici Volocopter - con sede a Bruchsal nel Baden-Wuerttemberg - a cui partecipa con una quota dell'11%. ''Abbiamo ottenuto la licenza per volare a Singapore - da precisato Zetsche - ma in questa fase non con sistema autonomo, bensì con pilota a bordo. Con questa attività riteniamo di essere più avanti rispetto ad altri competitor che si sono egualmente impegnati nella mobilità aerea''.