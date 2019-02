Auto: Germania, mercato cala nonostante incremento diesel

La ripresa del mercato delle auto diesel non è stata sufficiente ad evitare un calo complessivo delle immatricolazioni in Germania pari all'1,4% nello scorso gennaio. Secondo i dati della Kba, l'Autorità Federale per i Trasporti tedesca, riferisce Automotive News Europe sul suo sito, il mese scorso sono state registrate 265.702 consegne. Le vendite di auto diesel sono aumentate del 2,1%, attribuendo a questo tipo di motorizzazione il 34,5% del mercato. Le consegne di auto a benzina, invece, sono calate dell'8,1% per una quota del 57,6%. Secondo l'associazione tra gli importatori VDIK, la ripresa della domanda da parte delle flotte e una più ampia disponibilità di auto che rispettano i nuovi standard di emissioni hanno aiutato le vendite diesel a riprendersi. I costruttori di auto tedeschi hanno offerto incentivi per incoraggiare gli utenti a passare da diesel vecchi ed inquinanti a nuovi e più ecologici modelli. Il mese scorso Volkswagen ha dichiarato che ricorrerà sempre più agli incentivi, con rottamazione, a chi possiede vecchi veicoli nelle 15 città della Germania più fortemente inquinate.