Ducati: Domenicali, investire senza dare nulla per scontato

La Ducati, che "produce 50.000 moto all'anno, che a Bologna impiega 1.200 persone, che esporta l'85% di quello che produce e vende in 90 Paesi" ha come "obiettivo produrre qualcosa di affascinante senza dare nulla per scontato". E lo fa anche grazie "a una relazione fortissima con il territorio e con un rapporto con l'Università di Bologna straordinario". Lo ha detto, intervenendo all'evento ANSA, 'Raccontare l'eccellenza', l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali.

"Il 'Made in Italy' - ha osservato - ha un grande fascino che deve essere costantemente rilanciato nel futuro: la bellezza non basta, non è una automatica garanzia" di successo. Quindi, ha argomentato Domenicali, "occorre investire in ricerca e tecnologia: se non lo si fa non possiamo pensare che le nostre aziende tra cinque anni possano occupare la stessa posizione che occupano ora. Occorre continuare a investire - ha concluso - nella tecnologia e con passione".