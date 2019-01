Mercato camion positivo nel 2018, boom di autocarri a gas

È stato un 2018 positivo per il mercato degli autocarri e dei bus mentre si deve registrare una flessione per i veicoli trainati. È questo il quadro 'dipinto' da Anfia, associazione nazionale filiera industria automobilistica, secondo la quale a dicembre, sono stati rilasciati 2.263 libretti di circolazione di nuovi autocarri (-18,1% rispetto a dicembre 2017) e 1.288 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti, ovvero con massa a pieno carico superiore a 3.500 kg (-2,9%), suddivisi in 86 rimorchi (-44,5%) e 1.202 semirimorchi (+2,6%).

Per gli autocarri si conferma, comunque, un trend positivo nel 2018: 25.582 libretti di circolazione, il 5,1% in più del 2017. Segno negativo, invece, per i veicoli trainati nell'anno da poco concluso: 15.803 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti, l'1,9% in meno rispetto a gennaio-dicembre 2017, così ripartiti: 1.443 rimorchi (-8,2%) e 14.360 semirimorchi (-1,2%) Nel dettaglio poi, analizzando il mercato degli autocarri per classi di peso, si rileva che i veicoli medi-pesanti hanno registrato, un andamento positivo da gennaio ad agosto, un calo nel mese di settembre (-5,4%), un recupero ad ottobre (+10,3%) e una frenata nei mesi di novembre (-10,2%) e dicembre (-18,1%).

Gli autocarri superiore a 16.000 kg, con 20.600 unità, chiudono l'anno con un aumento tendenziale del 5%. Le vendite di autocarri rigidi riportano un incremento dell'8% nel 2018 e quelle di trattori stradali del 2%. Gli autocarri adibiti a cantiere stradale crescono invece del 18% (1.600 unità). Per quanto riguarda le alimentazioni, nel 2018 raddoppiano i volumi degli autocarri ad alimentazione alternativa (+105%), che, con 1.157 unità, hanno raggiunto una quota di mercato del 4,5% (era del 2,3% nel 2017), grazie a 1.016 autocarri alimentati a gas.

Tra quest'ultimi si segnala la performance del mercato dei veicoli a GNL (699 unità, +131%), appannaggio quasi esclusivo di Iveco. Iveco è leader del mercato autocarri con circa il 36% del venduto, seguito, nell'ordine, da Scania, Volvo, Mercedes e DAF. Guardando al mercato autocarri per aree geografiche, il 57% delle vendite è rappresentato dall'Italia settentrionale, con la regione Lombardia in testa (18% di market share), seguita da Veneto (11%) ed Emilia Romagna (10%); al quarto posto si piazza la regione Campania con una quota di mercato del 9,4%.

Passando al mercato dei rimorchi e semirimorchi pesanti, nel 2018 sono stati rilasciati 303 libretti in meno del 2017. E' dal mese di maggio che il comparto registra volumi mensili in calo. Questa flessione è stata determinata soprattutto da una contrazione nelle regioni del Centro (-12,7%), pari a 299 veicoli venduti in meno. L'unica area con volumi in aumento è il Nord Ovest (+1,3%). La contrazione delle vendite ha riguardato maggiormente i marchi esteri (-2,6%), che rappresentano quasi il 60% del mercato. Il 9% dei veicoli trainati venduti, infine, ha riguardato i rimorchi.