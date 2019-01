Toyota Motor Italia, +0,3% immatricolazioni nel 2018

L'anno di Toyota Motor Italia si è chiuso con 91.804 immatricolazioni complessive (87.830 Toyota e 3.974 Lexus) realizzando una quota di mercato complessiva del 4,8% (+0,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente). Lo si legge in una nota della Casa. "Nel dettaglio - prosegue il comunicato - il brand Toyota con una quota pari al 4,6% del totale mercato (+0,3% sul 2017) si conferma nella top 5 dei brand del mercato dei privati. Cresce il mix di vendita dei modelli Full Hybrid Electric fino a raggiungere il 70% dell'immatricolato (pari a 61.226 unità) e, con una quota del 67%, si conferma brand leader del mercato elettrificato, il segmento che ha visto la maggior crescita in Italia nel 2018 (+30% rispetto al 2017)". "Nel 2018 - si legge ancora - il modello più venduto è stato ancora una volta Yaris, che ad oltre 5 anni dall'introduzione dell'attuale generazione, con un totale di 39.305 unità e una quota del segmento pari al 9,3% (+1,4% sul 2017), si conferma nella top 3 dei modelli del segmento B nel canale privati, con una mix di vendita Full Hybrid Electric del 71%". "Anche il brand Lexus - conclude la nota - migliora la sua quota di mercato sul 'premium market', con un incremento rispetto all'anno precedente di 0,1% e raggiunge una mix di vendita nel canale privati pari al 54%, la più alta del mercato Premium. Il modello più venduto del Premium brand di Toyota è stato NX Hybrid che con 2.756 unità vendute, esclusivamente in versione Full Hybrid Electric, rappresenta il modello elettrificato più venuto del mercato Premium italiano". "Il risultato del 2018 - ha dichiarato Mauro Caruccio, AD di Toyota Motor Italia - evidenzia come sempre più clienti riconoscano i vantaggi della nostra offerta e della tecnologia Full Hybrid Electric".