Vw, a Chattanooga la produzione delle auto elettriche

Volkswagen ha annunciato che in futuro la fabbrica di Chattanooga, in Tennessee, produrrà una nuova generazione di auto elettriche basate sulla piattaforma modulare elettrica MEB per i mercati dell'America Settentrionale. A tal fine, la casa d Wolfsburg sta investendo circa 700 milioni di euro nello stabilimento. L'espansione della fabbrica creerà fino a 1.000 nuovi posti di lavoro, oltre a quelli presso i fornitori. La prima automobile elettrica costruita a Chattanooga uscirà dalla linea di produzione nel 2022. Nei prossimi anni, otto fabbriche MEB saranno stabilite in Europa, America Settentrionale e Cina. La Volkswagen sta mettendo in campo la capacità produttiva necessaria per vendere oltre 1 milione di automobili elettriche l'anno entro il 2025.



''Gli Usa sono una delle sedi più importanti per noi e produrre auto elettriche a Chattanooga è un elemento fondamentale della nostra strategia di crescita in America Settentrionale - ha detto il ceo della Volkswagen Herbert Diess - Il ceo di Volkswagen Group of America Scott Keogh e il suo team sono impegnati a incrementare la nostra quota di mercato nei prossimi anni. Con i nostri investimenti e questo aumento di capacità produttiva, stiamo rafforzando le fondamenta per una crescita sostenibile della marca Volkswagen negli Usa''.



La prima ad uscire dalla linea di produzione di Chattanooga sarà il suv ID. CROZZ. La Volkswagen offrirà in America Settentrionale anche l'ID. BUZZ, la reinterpretazione del leggendario Bulli. Obiettivo di Volkswagen è quello di rendere davvero popolari le auto elettriche e per questo sta mettendo in atto la più grande offensiva elettrica dell'industria automobilistica.



Nei prossimi anni, la marca lancerà più di 20 modelli totalmente elettrici. Il primo sarà la compatta ID., la cui produzione comincerà allo stabilimento di Zwickau, in Germania, alla fine del 2019.



Entro il 2025, la marca Volkswagen intende vendere almeno un milione di auto elettriche l'anno in tutto il mondo. Altre fabbriche MEB sono in fase di sviluppo a Emden, Hannover, Dresda e Mlada Boleslav, in Repubblica Ceca. Il mercato cinese sarà servito dagli stabilimenti di Anting e Foshan. In totale, la marca Volkswagen sta investendo 11 miliardi di euro in tecnologie orientate al futuro entro il 2023, di cui 9 miliardi per la mobilità elettrica.