DS7 Crossback traina le vendite del marchio Ds nel 2018

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Il lancio di DS7 Crossback a marzo 2018 ha dato inizio alla nuova era del marchio DS, inaugurando la seconda generazione di prodotti che andranno a comporre la gamma del marchio premium di PSA. Il risultato globale di vendite nel 2018 vede una crescita(+ 0,3% rispetto al 2017) con un mercato premium che realizza un risultato negativo(-5,2% rispetto al 2017).



I risultati commerciali di questo primo periodo sono incoraggianti, grazie proprio alla DS 7 Crossback, che rappresenta il 48% delle vendite totali di DS. Il prezzo medio di vendita di DS 7 Crossback in questi primi mesi di lancio è di 40.000 euro, con l'87% di clienti che acquista i livelli top di gamma che includono la versione di pre lancio 'La Première', l'allestimento Grand Chic e Performance Line.



Per il prossimo futuro il brand DS proporrà un lancio di nuovi modelli ogni anno, con una forte spinta verso l'elettrificazione della gamma: ogni nuovo modello avrà infatti sempre una motorizzazione elettrificata (ibrida o elettrica).



Nel 2019 DS Automobiles lancerà il primo modello 100% elettrico, che sarà il precursore della futura strategia per la quale dal 2025 DS Automobiles produrrà esclusivamente veicoli con motorizzazioni ibride o elettriche. (ANSA).