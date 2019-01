Seat, dicembre in calo ma record assoluto nei 12 mesi 2018

Record storico per le vendite di Seat, che si attestano a 517.600 unità nel 2018, registrando +10,5% rispetto all'anno precedente (468.400). Questo risultato rappresenta il più alto volume di vendite dei 68 anni di storia del marchio, superando così il precedente record risalente al 2000 (514.800 auto). Nel 2018, la casa di Martorell ha messo a segno - per il sesto anno consecutivo - una crescita, a partire dalle vendite che sono aumentate di oltre il 60% dal 2012. A dicembre, Seat ha consegnato 25.300 auto, in calo del 23,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (33.000). Ma nel complesso dei dodici mesi i risultati sono stati più ch sorprendenti grazie soprattutto al modello Arona, che ha contribuito fortemente alla crescita nel 2018. Nel suo primo anno completo di commercializzazione, la casa ha venduto 98.900 unità del nuovo suv, che si impone come terzo modello più venduto della gamma. La Arona si unisce così con successo a Ibiza, Leon e Ateca come quarto pilastro del brand. Alle porte del suo rinnovamento (la quarta generazione è in arrivo nei prossimi mesi), la Seat Leon si conferma come modello bestseller del marchio (158.300, -6,8%) raggiungendo uno dei migliori risultati di sempre. Le consegne della Ibiza si attestano a 136.100 unità (-10,7%) e la Ateca si conferma il quarto modello più venduto di Seat, con 78.200 unità consegnate nel 2018 (-0,6%). Nel contempo, il nuovo brand Cupra chiude con successo l'anno del proprio debutto, segnando una crescita del 40% con 14.300 unità vendute, 4.100 in più rispetto al 2017. ''Questo record attesta il successo della nostra strategia e dei nuovi modelli che, a partire dal 2016, hanno formato la più grande offensiva di prodotto mai lanciata da Seat. Abbiamo segnato una crescita a doppia cifra per il secondo anno consecutivo, un risultato non comune nell'industria automobilistica. La fiducia dei clienti e i positivi risultati finanziari che stiamo conseguendo ci permettono di affrontare con ottimismo le sfide inerenti al nostro settore. Seat intende porsi come attore rilevante nella nuova era dell'automobile'' ha spiegato Luca de Meo, presidente Seat.