Peugeot, 2018 da record: quota più alta degli ultimi 15 anni

Peugeot chiude il 2018 con un risultato record in Italia, grazie alle oltre 122mila unità consegnate in 12 mesi che portano la quota di mercato al valore più alto degli ultimi 15 anni, il 5,85%. Una crescita, quella di Peugeot, in netta controtendenza con quanto fatto dal mercato, a conferma della qualità dell'offerta commerciale e di prodotto della casa del Leone. Peugeot regista una crescita di volumi ancor più elevata nel mercato delle sole autovetture dove, a fronte di un mercato in calo di oltre 3 punti, cresce del 4,1%, atterrando su oltre 108 mila unità immatricolate in 12 mesi, corrispondenti ad una quota del 5,7%, anche in questo caso, la più alta degli ultimi tre lustri della storia italiana del Leone. Sul fronte dei veicoli commerciali, infine, Peugeot conclude l'anno con quasi 14 mila unità immatricolate ed una quota cumulata al 7,6%, in crescita rispetto a quella del 2017. Grande successo nel 2018 per la gamma suv al completo, con 3008 che diventa il suv del Leone più venduto in Italia grazie alle ben oltre 24mila unità consegnate. Bene anche il 5008, leader del segmento dei suv a 7 posti, che chiude l'anno con quasi 5mila unità consegnate. La più piccola 2008, chiude con quasi 22mila unità e porta il risultato complessivo dei suv Peugeot a ben oltre 50mila unità complessive.