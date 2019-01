Opel,+45,8% vendite dicembre in Italia grazie alla gamma suv

Opel chiude positivamente il 2018 in Italia contribuendo ad affermare la seconda posizione del gruppo Psa in Europa e in Italia. Solo a dicembre Opel ha segnato una crescita delle immatricolazioni del 45,8%, con una quota di mercato in crescita per il quarto mese consecutivo. Tra gli elementi principali di questi risultati c'è il successo della gamma suv della Casa automobilistica tedesca, che cresce del 16,3% nell'intero 2018, rispetto al 2017, grazie all'offerta di un'ampia gamma di prodotti, con Crossland X, Mokka X e Grandland X che offrono dimensioni e personalità diverse in un mercato, quello dei suv, che continua a crescere nel nostro Paese.



Opel conferma la prima posizione tra i marchi stranieri nel segmento A, quello delle vetture più piccole. Infatti, Opel Karl Rocks, il mini suv da città, è risultato il modello straniero più venduto in Italia nel 2018, anno su anno, con una crescita del 41,8%. I prodotti alimentati a Gpl, le Opel Gpl Tech, continuano a crescere in volumi e quota, che ha raggiunto un valore del 17,7%, consolidando la posizione del marchio tedesco come il primo fra gli importatori. Opel Corsa Gpl Tech, infine, rappresenta il prodotto Gpl più venduto in Italia tra i marchi esteri.





