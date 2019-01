Tesla: Musk a Shanghai per avvio lavori della Gigafactory

PECHINO - Tesla ha tenuto a Shanghai la cerimonia di avvio dei lavori della Gigafactory, quale prima compagnia dell'auto a sfruttare le nuove politiche cinesi che consentono ai produttori stranieri di costituire sussidiarie a controllo totale e senza la partnership locale.

L'impianto, il primo fuori dagli Usa, si trova nell'area di Lingang, parco manifatturiero nel porto di sudest e, in base a quanto detto a luglio al momento della firma dell'accordo con la municipalità di Shanghai, produrrà 500.000 auto elettriche. "Non vediamo l'ora d'iniziare oggi il processo di costruzione della Gigafactory", ha scritto il patron Elon Musk sull'account Twitter.

L'obiettivo è finire i lavori in estate "per iniziare a produrre la Model 3 a fine danno e raggiungere alti volumi l'anno prossimo", ha aggiunto nei post successivi Musk, presente alla cerimonia col sindaco Ying Yong, come testimoniato dal ritweet di alcune foto dell'evento. La Model 3/Y sarà per la regione della Grande Cina in versione "abbordabile", mentre "le versioni di Model S/X e più alte della Model 3/Y saranno costruite negli Usa per il mercato globale, Cina inclusa".