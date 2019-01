In Croazia forte crescita mercato auto nuove, +18,3% in 2018

ZAGABRIA - Il mercato delle auto nuove ha visto in Croazia nel 2018 una forte crescita con poco più di 60 mila unità vendute, il 18,3 per cento in più rispetto all'anno precedente, su di un totale di circa 2 milioni di veicoli già immatricolati in passato.



Questo importante incremento è dovuto soprattutto alla ripresa dell'economia del Paese accompagnata dalla crescita dei salari e bassi interessi sui prestiti bancari. La marca preferita dai croati è la Volkswagen che detiene il 15 per cento delle auto nuove vendute l'anno scorso, seguita da Renault (9,7%) e Skoda (8,8%). Deludente però la quota dei veicoli ecologici, con appena 830 auto ibride e solamente 145 auto elettriche vendute.





