Nissan Europe taglia posti lavoro sede svizzera di Rolle

Ristrutturazione in atto per la sede che Nissan ha aperto nel 2008 a Rolle, in Svizzera, dove sono concentrate le attività di vendita e marketing per l'Europa. Come riporta Automotive News Europe, citando fonti vicine all'azienda, il taglio dei posti di lavoro a Rolle dovrebbe riguardare 38 posizioni, mentre altre 20 persone saranno trasferite nella sede di Parigi. Dalla Casa giapponese - che soffre di una crescita delle perdite operative in Europa, a 94 milioni di euro nell'ultimo trimestre - è arrivato solo un commento generico alla notizia, in cui si sottolinea che questa operazione ''fa parte di una più ampia trasformazione nell'organizzazione di Nissan Europe che mira a migliorare e ottimizzare l'efficienza e garantire un futuro sostenibile per le nostre operazioni europee''. Nella location svizzera resterà unicamente la sede europea di Nissan e del suo marchio premium Infiniti mentre il presidente di Nissan Europe, Gianluca de Ficchy, si trasferirà nella sede francese a Montigny-le-Bretonneux, alle porte di Parigi.





