E' Porsche Holding Salzburg il più grande concessionario Vw

Il Gruppo Porsche Holding Salzburg (PHS) che è controllato dal Gruppo Volkswagen ha presentato i dati preliminari di vendita per l'anno 2018, indicando in 735.400 veicoli l'obiettivo per fine anno, fra auto nuove e auto di seconda mano. Si tratta di un enorme volume di affari (PHS fattura 22,4 miliardi di euro, cifra che lo colloca al primo posto della distribuzione auto in Europa) che è però numericamente in calo del 7% rispetto al 2017. PHS prevede di consegnare circa 364.700 auto nuove dei marchi del Gruppo con un calo del 13%, ma con un aumento dell'11% se si escludono dal confronto le attività della francese PGA Motors che è stata ceduta nel luglio 2017. ''Siamo riusciti a recuperare più della metà del volume di auto nuove che era stato realizzato con PGA - ha dichiarato Hans Peter Schuetzinger, CEO di Porsche Holding Salzburg - grazie all'aumento delle nostre prestazioni e delle nuove acquisizioni''. Oggi PHS può contare su 451 concessionarie di vendita, 23 in più rispetto al 2017 ma 177 in meno rispetto a fine 2016. Nel dettaglio, i modelli dei diversi marchi del Gruppo Volkswagen vengono distribuiti in Austria, Europa meridionale e Italia attraverso Porsche Inter Auto (132 concessionarie); in Germania attraverso Volkswagen Group Retail Deutschland (103 concessionarie); in Francia attraverso Volkswagen Group Retail France (56 concessionarie); in Spagna attraverso Volkswagen Group Retail Spain (57 concessionarie); in Svezia attraverso Din Bil Sverige AB (37 concessionarie) e infine, 30 concessionarie in Cina.