Auto, rallentano vendite Cina -14% a novembre rispetto 2017

ROMA - Battuta d'arresto nel mercato automobilistico cinese, la più preoccupante degli ultimi sette anni. Le vendite sono scese in novembre del 14% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, raggiungendo 'solamente' 2,55 milioni di unità e confermando per il quinto mese consecutivo il trend negativo. A causare questa situazione - afferma la China Association of Automobile Manufacturers - sono il rallentamento generale dell'economia, una diffusa debolezza delle vendite nelle metropoli minori della Cina e le tensioni internazionali. Nei primi nove mesi del 2018 il mercato di quel vasto Paese, il più importante al mondo, ha totalizzato 25,4 milioni di immatricolazioni che rappresentano un calo dell'1,7% nei confronti del 2017, un anno in cui si era invece registrato un seppur lieve incremento (+3%) rispetto ad un periodo di record (+14%) come il 2016, quando il Governo cinese aveva deciso un taglio sulla tassazione delle piccole auto. Nonostante il rallentamento, crescono - e di parecchio - le immatricolazioni in quel mercato delle auto 'green', cioè delle elettriche e delle ibride plug-in, che hanno chiuso a novembre a + 38%. Nel complesso, secondo le statistiche della China Association of Automobile Manufacturers, i modelli eco hanno totalizzato nei primi 11 mesi 1,03 milioni di immatricolazioni, con un importante + 68% e la proiezione di arrivare nel 2019 a 1,6 milioni.