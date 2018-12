Zetsche (Daimler): 20 mld investiti per celle della batteria

Il gruppo Daimler sta compiendo ulteriori passi in avanti nell'ambito della sua strategia Case che prevede, per il futuro, un'auto sempre più connessa, condivisa, autonoma e sicuramente ad alimentazione elettrica. ''La nostra offensiva elettrica - ha spiegato il presidente del cda di Daimler AG e responsabile di Mercedes Benz, Dieter Zetsche - continua a prendere slancio. Dopo aver investito miliardi di euro nello sviluppo della flotta elettrica e della rete globale di batterie, ora stiamo compiendo il passo successivo: con l'acquisto di celle della batteria per oltre 20 miliardi di euro, stiamo portando avanti la trasformazione nel futuro elettrico della nostra azienda''. Zetsche precisa che il gruppo ha in programma ''130 varianti elettrificate presso Mercedes Benz Cars entro il 2022. Inoltre avremo furgoni elettrici, autobus e camion''. La società sta investendo 10 miliardi di euro nell'ampliamento della flotta elettrica e un altro miliardo di euro nella rete di produzione di batterie a livello globale.



''Con ampi ordini di celle della batteria fino al 2030, abbiamo stabilito un altro importante traguardo per l'elettrificazione dei nostri futuri veicoli del marchio EQ.



Insieme ai nostri partner - ha aggiunto Wilko Stark, membro del consiglio di divisione Mercedes benz Cars - garantiamo la fornitura della nostra rete globale di produzione di batterie oggi e in futuro''. I fornitori stanno già producendo batterie in Asia e in Europa e stanno continuando ad espandersi in Europa e in aggiunta anche negli Stati Uniti.