JAC VW, inaugurato a Hefei, in Cina, nuovo centro R&D

JAC Volkswagen Automotive Co., Ltd. ha inaugurato il nuovo centro di Ricerca e Sviluppo dedicato alla realizzazione di vetture a trazione elettrica (NEV, dall'inglese New Energy Passenger Vehicle Project R&D Centre) a Hefei, nella provincia di Anhui. La cerimonia ha avuto luogo due settimane dopo la firma dell'accordo strategico tra Volkswagen Group China, JAC e Seat, alla presenza del presidente cinese Xi Jinping e del premier spagnolo Pedro Sánchez. ''L'inaugurazione di questo centro di Ricerca e Sviluppo rappresenta un'altra rivoluzione nella storia di JAC Volkswagen - ha dichiarato Li Ming, presidente della società -.



L'elettrificazione e lo sviluppo di automobili intelligenti sono la chiave per la trasformazione che sta interessando l'industria automotive. Grazie al solido supporto degli azionisti e di tutti i settori, l'azienda può cogliere l'opportunità di perseguire uno sviluppo all'insegna dell'innovazione nella propria offensiva delle auto elettriche e continuare ad avanzare verso il futuro della mobilità sostenibile''.



Il centro di R&D, situato nel distretto per lo sviluppo economico e tecnologico di Hefei, si concentrerà su settori chiave come elettrificazione, connettività e guida autonoma.



Tutte le parti coinvolte sfrutteranno i loro punti di forza in termini di investimenti, conoscenze e tecnologia per assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Questo progetto dimostra i progressi compiuti da JAC Volkswagen nella sua offensiva di auto elettriche a batteria e indica un deciso passo avanti verso la successiva fase di sviluppo.



Peter Wyhinny, vecchia conoscenza per l'Italia e attualmente primo vicepresidente JAC Volkswagen, ha affermato: ''Sono molto orgoglioso ed emozionato di poter assistere a questo storico momento. Con il rapido sviluppo del settore delle auto elettriche, JAC Volkswagen, prima joint venture dedicata a questo tipo di vetture in Cina, potrà sfruttare fino in fondo le risorse dei propri azionisti per soddisfare le esigenze dei clienti cinesi e costruire un futuro all'insegna della mobilità sostenibile grazie a nuove tecnologie''.



Volkswagen Group China e le sue joint venture hanno investito nel settore della mobilità elettrica, che sarà coronato dal lancio di 30 nuovi modelli di vetture elettriche nei prossimi due anni, la metà delle quali sarà prodotta in Cina. Il Gruppo punta a consegnare circa 400.000 auto elettriche in Cina nel 2020 e si sta preparando a consegnarne circa 1,5 milioni nel 2025.