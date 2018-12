Veicoli commerciali, anche a novembre calo delle vendite

TORINO - Iniziata a marzo 2018, dopo un bimestre in aumento di circa il 10%, la flessione del mercato dei veicoli commerciali (autocarri con ptt fino a 3,5t) prosegue ancora a novembre. Secondo le stime elaborate dal Centro Studi e Statistiche Unrae, l'associazione delle case automobilistiche estere, le immatricolazioni di veicoli commerciali a novembre sono state 18.897 e hanno registrato un calo del 6% rispetto allo stesso mese del 2017.

Il periodo gennaio-novembre 2018, quindi, totalizza quasi 162.000 vendite (161.930) e fa segnare una flessione del 5,2% rispetto ai primi 11 mesi dello scorso anno. "Come descritto nelle ultime stime del Centro Studi e Statistiche Unrae sul parco circolante - commenta il presidente Michele Crisci - al 30 giugno scorso i veicoli da lavoro circolanti in Italia erano 3.795.000 e di questi ben oltre la metà (52,3%) risponde alle Direttive di emissione ante Euro 4.

Non è immaginabile che in un Paese come l'Italia oltre la metà dei veicoli in circolazione abbia più di 12 anni". Crisci chiede "concrete misure di sostegno, che siano incisive per la risoluzione del problema dello svecchiamento del parco circolante di veicoli che transitano quotidianamente all'interno delle nostre città" e sottolinea "gli enormi sforzi delle case automobilistiche negli investimenti in ricerca e sviluppo per l'adeguamento alle stringenti normative ambientali e per la salvaguardia della sicurezza".