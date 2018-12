Aumenta la spesa per gli autoveicoli in Italia, vale l'11,1% del Pil

ROMA - Aumenta la spesa per gli autoveicoli in Italia, che nel 2018 ammonterà a 195,3 miliardi di euro, con un'incidenza dell'11,1% sul Prodotto interno lordo (Pil) italiano. La stima è dell'Osservatorio Autopromotec, che ha calcolato il totale delle spese sostenute dalle famiglie e dalle imprese italiane per l'acquisto e l'esercizio degli autoveicoli (quindi non solo delle autovetture, ma anche di veicoli commerciali, veicoli industriali e autobus). Questa imponente spesa è superiore del 3,3% rispetto alla spesa corrispondente relativa al 2017, quando ammontava a 189 miliardi.

La prima voce di spesa per importanza, secondo i calcoli di Autopromotec, è quella relativa all'esborso per i carburanti a cui sono stati destinati nel 2018 ben 60,7 miliardi di euro, con un'incidenza complessiva sul totale della spesa del 31,1%. Rispetto al 2017 vi è stata una crescita notevole (+8,3%) dovuta all'aumento dei consumi, ma soprattutto ai rincari dei prezzi alla pompa di benzina e gasolio.

Al secondo posto nella graduatoria della spesa vi è l'acquisto di autoveicoli a cui nel 2018 sono stati destinati 50,3 miliardi (+0,2%). Terza voce per importanza è quella per la manutenzione e la riparazione che assorbe un quinto della spesa globale e cioè 39,3 miliardi nel 2018 (38,4 del 2017), che precede l'esborso per i premi di assicurazione r.c.a., incendio e furto. (ANSA).