Mercedes mette a segno un novembre da record, +1,5% vendite

ROMA, 10 DIC - Mercedes-Benz ha ancora una volta stabilito un nuovo record di vendite verso la fine di quest'anno, nonostante un contesto di mercato instabile: 198.545 veicoli sono stati consegnati ai clienti di tutto il mondo il mese scorso. In condizioni difficili per il settore, Mercedes-Benz ha venduto più unità rispetto al passato in novembre (+ 1,5%).



Nei primi undici mesi dell'anno, inoltre, sono state consegnate ai clienti 2.103.653 autovetture Mercedes-Benz, che è leggermente superiore all'elevato livello dell'anno precedente (+ 0,4%). Il mese scorso, il marchio con la stella ha mantenuto la sua leadership di mercato nel segmento premium nei mercati tra cui Germania, Francia, Italia, Spagna, Svizzera, Portogallo, Corea del Sud, Giappone, Australia e Stati Uniti.



''Con oltre 198.000 veicoli consegnati in tutto il mondo, Mercedes-Benz ha raggiunto le sue migliori vendite di novembre.



In un contesto di mercato difficile, siamo stati in grado di aumentare leggermente anche le vendite unitarie dall'inizio dell'anno'', ha dichiarato Britta Seeger, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG, responsabile del marketing e delle vendite di Mercedes-Benz Cars. ''In Cina, abbiamo consegnato oltre 600.000 veicoli Mercedes-Benz e intelligenti dall'inizio di quest'anno. Siamo particolarmente lieti di essere il primo produttore di auto premium a raggiungere questo traguardo commerciale in Cina entro un anno''.