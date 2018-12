Volvo, record vendite primi 11 mesi: spinta grazie ai suv

Nuovo record di vendite per Volvo Cars. Nel 2018, i volumi sono saliti del 13,5% nel periodo che va da gennaio a novembre, per un totale di 582.096 unità vendute rispetto alle 513.055 dello stesso periodo dello scorso anno.



I risultati dei primi undici mesi lasciano intendere che Volvo Cars ha già battuto il record di vendite annue del 2017, pari a 571.577 vetture. A novembre, la casa automobilistica ha venduto 56.034 automobili, registrando un incremento dell'8,3% rispetto al novembre dello scorso anno. Al risultato hanno contribuito le vendite della pluripremiata gamma di suv di Volvo Cars, che sono aumentate in tutti i mercati principali in particolare grazie alla XC60 e alla XC40, nelle concessionarie a partire dall'inizio dell'anno.



Anche le nuove V60 e V60 Cross Country hanno favorito l'aumento dei volumi, mentre la nuova S60 berlina prodotta negli Stati Uniti sta arrivando proprio ora nelle concessionarie.



Nel periodo da gennaio a novembre, le vendite negli Stati Uniti sono cresciute di un buon 24,5% rispetto allo stesso periodo del 2017, arrivando a 89.437 unità.



Questo risultato è stato raggiunto grazie alla crescente domanda dei modelli suv di Volvo, e in particolare della XC60.



Nel mese di novembre, Volvo Cars ha consegnato 8.181 vetture, registrando un aumento del 4,2% rispetto allo stesso mese del 2017.



Le vendite sul mercato retail in Cina sono state pari a 118.725 unità nei primi 11 mesi dell'anno, in aumento dunque del 13,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio (104.344 unità vendute). Al risultato hanno contribuito soprattutto i modelli XC60 e S90 assemblati localmente. A novembre, la Casa ha venduto 11.450 vetture sul mercato cinese.



Anche in Europa l'andamento è stato positivo quest'anno: complessivamente, le vendite sul mercato retail nel periodo gennaio-novembre sono state pari a 288.369 unità, in aumento del 7,3%, anche grazie alla forte domanda dei nuovi modelli della Serie 90 e della nuova XC60. Nel mese di novembre sono state 27.797 le vetture a marchioVolvovendute in quest'area geografica.



Globalmente, nei primi undici mesi dell'anno l'auto più venduta è stata sempre la nuova Volvo XC60, con un totale di 171.178 unità (2017: 169.673 unità), seguita dalla Volvo XC90 con un totale di 85.159 vetture consegnate (2017: 76.482) e dalla Volvo V40/V40 Cross Country con 70.875 consegne (2017: 85.289). Nei primi undici mesi, la XC40 e la S90 hanno generato rispettivamente volumi di vendita pari a 67.104 e 52.034 unità (2017: 39.815 unità).