Auto: oggi top manager tedeschi a Casa Bianca su invito Trump

BERLINO - Il timore dei dazi americani sulle auto, in Germania, è ancora più che presente, e oggi alle 11 (orario locale) i top manager dell'industria tedesca del settore parteciperanno a un incontro alla Casa Bianca, su invito di Donald Trump. Si tratta di un appuntamento atteso da tempo, la cui preparazione è stata seguita dai media tedeschi, che anche oggi ne parlano in modo diffuso.



Secondo alcuni media il presidente non prenderebbe parte all'incontro. Stando alla stampa tedesca, Il ceo di Daimler Dieter Zetsche e quello di Vw Hebert Diess drovrebbero incontrare il ministro dell'Economia Wilbur Ross, e il delegato al commercio della Casa bianca. Bmw ha inviato invece il responsabile delle Finanze Nicolas Peter. I leader delle imprese non hanno alcun mandato a trattare sui dazi - come noto una competenza europea - e l'iniziativa dell'inquilino della Casa bianca ha suscitato qualche malumore nei giorni scorsi, nella politica come nell'economia.