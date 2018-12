Auto: mercato Italia in calo, a novembre -6,3% immatricolazioni

A novembre sono state immatricolate in Italia 146.991 vetture con una calo del 6,31% sullo stesso mese del 2017. Negli undici mesi sono state vendute 1.785.722 auto, il 3,46% in meno dello stesso periodo dell'anno scorso. I dati sono del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Fca ha immatricolato a novembre 35.444 auto, con un calo del 9,8% rispetto allo stesso mese del 2017. La quota è scesa dal 25,1% al 24,1%. Negli undici mesi Fca ha venduto 467.904 auto, il 10,93% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno. La quota è pari al 26,2% a fronte del 28,4%. L'unico brand del Gruppo che a novembre registra un segno positivo è Jeep (+34,3%)

Promotor, auto avverte frenata economia, incentivi a costo zero per frenare recessione incombente

"Su un mercato sostanzialmente stagnante ha pesato la frenata di alcune case sui chilometri zero, ma anche la crescente consapevolezza da parte del pubblico dell'esaurirsi della ripresa economica". Così il Centro Studi Promotor commenta i dati relativi alle vendite di auto in Italia a novembre. Dall'ultima inchiesta congiunturale mensile del Centro Studi Promotor emerge che "il quadro economico generale viene considerato il maggior fattore di freno delle vendite di auto. E' quindi comprensibile, anche in vista del sempre più probabile inizio di una nuova recessione, che i potenziali acquirenti di automobili tendano a tirare i remi in barca. A questo proposito molto opportuna sarebbe l'adozione da parte del Governo dei nuovi incentivi alla rottamazione a costo zero proposti recentemente dal Centro Studi Promotor".

"La proposta - spiega il presidente Gianprimo Quagliano - è stata fatta per fornire un sostegno agli automobilisti che vedono le loro vetture fermate dall'adozione di misure anti inquinamento, ma dato il deteriorarsi del quadro congiunturale nuovi incentivi sarebbero molto opportuni per contrastare la recessione che si profila. La proposta del Centro Studi Promotor è infatti costruita sulla falsariga dei primi incentivi alla rottamazione che furono in vigore nel 1997 e ottennero ottimi risultati senza oneri per lo Stato, dato che l'aumento del gettito Iva e delle tasse di immatricolazioni sulle auto vendute in più coprì completamente il costo dell'erogazione del bonus e lasciò all'Erario un maggior gettito netto di 1.400 miliardi di lire (723 milioni di euro)".