PSA fornirà a Toyota veicoli commerciali compatti C-Van

30 NOV - Groupe PSA fornirà a Toyota i veicoli commerciali compatti C-Van. A partire da gennaio 2021 Toyota acquisterà il 100% delle quote della joint-venture TPCA nella Repubblica Ceca, mantenendo l'attuale produzione per le due aziende. Inoltre dalla fine del prossimo anno, PSA amplierà la gamma di veicoli commerciali prodotti per Toyota Motor Europe (TME) e commercializzata in Europa con il marchio Toyota, con la produzione di un nuovo C-Van nel suo stabilimento di Vigo (Spagna). PSA e TME hanno iniziato la loro collaborazione nel settore dei veicoli commerciali leggeri di media dimensione nel 2012, con il Toyota Proace, prodotto dal sito PSA di Hordain (Francia).



L'obiettivo di questa collaborazione fra le due aziende è sfruttare i loro rispettivi punti forti per proporre veicoli commerciali leggeri compatti di media dimensione in Europa, ottimizzando il loro sviluppo e i costi di produzione. Toyota parteciperà allo sviluppo e agli investimenti industriali relativi ai veicoli commerciali leggeri di prossima generazione.



A partire da gennaio 2021, il colosso giapponese acquisterà il 100% delle quote dello stabilimento Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o. (TPCA) ubicato a Kolín (Repubblica Ceca), la joint- venture che produce i modelli compatti del segmento A1,2. L'accordo di joint-venture sottoscritto nel 2002 da PSA e TMC comprende una clausola che permette a ciascun partner di rivedere la propria quota di partecipazione nel capitale della società. Lo stabilimento diventerà una filiale di TME e si aggiungerà agli altri sette siti produttivi del gruppo giapponese in Europa. Il sito di Kolín continuerà a produrre l'attuale generazione dei modelli compatti del segmento A per i due costruttori. Toyota intende mantenere la produzione e i posti di lavoro nello stabilimento di Kolín in futuro.