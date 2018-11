Ok di Nissan-Renault-Mitsubishi a mantenere l'unione

TOKYO - I dirigenti di Nissan, Renault e Mitsubishi Motors, riuniti per la prima volta dopo l'arresto dell'ex presidente Carlos Ghosn, hanno affermato di "essere assolutamente intenzionati a mantenere intatta l'alleanza tra le tre case auto". Le discussioni hanno avuto luogo tramite una conferenza video, in cui erano presenti il presidente di Nissan Hiroto Aikawa, l'amministratore delegato di Mitsubishi Osamu Masuko, e il direttore generale a titolo provvisorio di Renault, Thierry Bolloré. La conferenza è coincisa con un incontro tra altri rappresentanti delle società ad Amsterdam. In un comunicato i dirigenti hanno espresso il loro giudizio favorevole sul successo dell'alleanza negli ultimi 20 anni e l'impegno a rimanere uniti nell'intesa di gruppo.

Dopo lo scandalo dell'arresto di Ghosn, secondo i media giapponesi la casa nipponica aspira ad una maggiore autonomia nei confronti della casa transalpina. Una delle clausole che potrebbe essere messa in discussione è la regola che riserva una posizione di vertice per un dirigente della Renault nella catena di comando dell'azienda giapponese.