Fca: oltre 5 mld investimenti nel periodo 2019-2021

TORINO - Il totale degli investimenti in Italia di Fca ammonterà a più di 5 miliardi di euro nel periodo 2019-2021. Lo hanno annunciato i vertici del gruppo ai sindacati, aggiungendo che gli interventi previsti per le fabbriche italiane garantiranno “una solida missione produttiva a tutti i siti italiani” e consentiranno di raggiungere l'obiettivo della piena occupazione. Il responsabile delle attività europee di Fca Pietro Gorlier ha detto che sono previste assunzioni nello stabilimento Sevel di Atessa dove si produce il Ducato. "Stiamo valutando i numeri".

Gli investimenti per la Jeep Compass a Melfi, per la 500 elettrica a Mirafiori, per il suv Alfa a Pomigliano e per l'aumento della capacità produttiva della Sevel sono già lanciati. Partiamo domani mattina". Lo ha detto il responsabile delle attività europee del Gruppo Fca Pietro Gorlier.

Di Maulo (Fismic), Fca investe in Italia mentre Gm licenzia

"Ci sono due tipi di atteggiamento nel settore automotive: da un lato Gm che chiude fabbriche e licenzia 15.000 lavoratori, dall'altra Fca che mette 5 mld negli stabilimenti italiani dando prospettive e sicurezza ai lavoratori". Lo ha detto Roberto Di Maulo, segretario generale Fismic.