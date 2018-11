Auto: De Meo, metano aiuta transizione energetica

MILANO - Seat ha "la gamma più estesa di auto a metano d’Europa" . Lo ha detto il presidente della Casa spagnola del Gruppo Volkswagen Luca De Meo allo Snam Partners, Day sottolineando che il metano "è una tecnologia che ho voluto fin dal mio ingresso in Seat ed è sia ecologica che economica, ideale per la transizione energetica". "Da Barcellona a qui - ha indicato - sono 900 km, se fossi venuto in macchina avrei speso 40 euro di metano e l'autostrada sarebbe costata di più". "Il metano - conclude - permette abbattimento della Co2, una riduzione dell'80% dello Nox e non ha particolato, è la tecnologia che ci può accompagnare verso una mobilità a impatto zero" .