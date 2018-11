PSA chiude fabbrica Saint-Ouen ma per volontà dello Stato

Il Gruppo francese PSA sta avviando le procedure di chiusura di un suo stabilimento, in origine parte del network Citroen, situato a Saint-Ouen nel dipartimento di Seine-Saint-Denis che confina con l'area urbana di Parigi. Nella fabbrica, le cui origini risalgono alla fine dell '800 e che venne acquistata da Citroen nel 1923, lavorano 320 persone, si effettuano lavorazioni e stampaggi di metalli e si realizzano stampi per presse e fusioni.



L'anomalia della vicenda sta però nel fatto che a imporre la chiusura di questo impianto non sono le politiche di risparmio o razionalizzazione produttiva, ma una ingiunzione che arriva dallo Stato francese. L'area su cui sorge la fabbrica è stata infatti inglobata in un progetto di pubblica utilità - la costruzione del nuovo ospedale universitario Grand Paris-Nord - divenuto esecutivo, e quindi non opponibile, lo scorso ottobre.



A PSA non resta ora che presentare un piano di ricollocamento per i 320 dipendenti in vista della chiusura delle porte fissata dalle autorità per il marzo 2021.