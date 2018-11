Fabbrica Fca Rivalta nuovo centro Mopar

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Lo storico stabilimento Fiat di Rivalta, nei pressi di Torino, diventerà uno dei centri globali di distribuzione ricambi del brand Mopar per Europa, Medio Oriente, Africa (Emea) e altri mercati mondiali. L'ex fabbrica - da dove sono usciti modelli famosi come la Fiat 124 Spider, la Dino, la Ritmo e la Bravo - si trasformerà in un magazzino innovativo, improntato a criteri di efficienza energetica e sostenibilità ambientale per lo stoccaggio e la distribuzione di accessori e ricambi. Il nuovo centro supporterà oltre 5.000 destinazioni, riducendo i tempi di consegna a dealer e officine e migliorando della qualità di assistenza ai clienti.

"Alla luce dello sviluppo del brand Mopar a livello internazionale, la soddisfazione dei clienti continua a essere una delle nostre priorità globali", commenta Pietro Gorlier, responsabile Mopar e numero uno della regione Emea.

Mopar opera oltre 160 mercati e vanta più di 50 centri di distribuzione ricambi in più di 20 Paesi.