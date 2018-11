Mercato veicoli commerciali in flessione, -15,8% a ottobre

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Dopo la flessione del 22% registrata a settembre rispetto allo stesso mese dello scorso anno, anche a ottobre il mercato dei veicoli commerciali (autocarri con ptt fino a 3,5t) chiude con un calo a doppia cifra. Secondo le stime elaborate e diffuse dal Centro Studi e Statistiche Unrae, l'associazione delle case automobilistiche estere, le immatricolazioni di veicoli commerciali nel mese di ottobre sono state 17.313, segnando un calo del 15,8% rispetto alle 20.569 unità di ottobre 2017. I primi 10 mesi, quindi, archiviano 143.406 veicoli commerciali, segnando una flessione del 4,9% rispetto alle 150.720 immatricolazioni del periodo gennaio-ottobre 2017.

"Alla luce dell'ulteriore peggioramento che si è registrato nel mercato dopo l'estate - commenta Michele Crisci, presidente Unrae - accompagnato da un quadro macroeconomico di decelerazione, viene rivista al ribasso la previsione per l'anno in corso, stimato a 185.000 immatricolazioni, il 4,8% e oltre 9.000 unità in meno delle 194.267 con cui si è chiuso il 2017".

Secondo le più recenti stime elaborate dal Centro Studi e Statistiche Unrae il parco circolante dei veicoli commerciali al 30 giugno contava 3.795.000 unità circolanti, con una quota di veicoli ancora rispondenti alle Direttive di emissione ante Euro 4 pari al 52,3%, quindi con più di 12 anni di anzianità.(ANSA).