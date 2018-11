Unrae, bene mercato veicoli industriali a ottobre (+12%)

Il mercato dei veicoli industriali con massa totale a terra superiore alle 3,5 tonnellate registra ad ottobre una crescita del 12% rispetto allo stesso mese del 2017 (con 2.245 unità immatricolate su 2.005). Il dato cumulato dei primi dieci mesi del 2018 conferma e stabilizza la crescita a due cifre rilevata nel mese scorso, pari a +11,7%, rispetto ai primi dieci mesi del 2017 (21.220 unità immatricolate contro 18.990). Nel settore dei veicoli pesanti, con massa totale a terra uguale o superiore a 16 tonnellate, a ottobre si è registrato un incremento del 9% rispetto all'ottobre del 2017 (con 1.815 unità immatricolate contro 1.665). Questa rilevazione, condotta dal Centro Studi e Statistiche dell'Unrae (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri), sulla base dei dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, porta il cumulato dei primi dieci mesi 2018 ad un incremento del 12,7% rispetto allo stesso periodo del 2017 (17.163 unità immatricolate contro 15.233). ''Il dato positivo di ottobre arriva dopo una serie di rilevazioni mensili incerte e in alcuni casi in calo - sottolinea Franco Fenoglio, presidente della Sezione Veicoli Industriali di Unrae - ad ulteriore dimostrazione, se vi fossero ancora dubbi, che il sostegno al rinnovo del parco deve essere continuo e certo, cioè strutturale, in modo da dare respiro ad un mercato in costante attesa degli strumenti necessari per poter soddisfare una domanda reale, ma schiacciata tra scarsità di risorse e incertezza programmatica. Se il trasporto delle merci è, come noi crediamo che sia, un settore strategico delicato, soprattutto per un Paese come l'Italia, in conseguenza della sua configurazione geografica e della sua struttura produttiva, occorre che il decisore politico vi dedichi la massima attenzione, sia a livello nazionale che europeo''. ''Per quanto riguarda il comparto del trasporto su strada - continua Fenoglio - è indispensabile che venga avviata in Italia una politica di sostegno strutturale, finalizzato al raggiungimento delle condizioni di efficienza e affidabilità necessarie perché i nostri autotrasportatori possano essere competitivi a livello continentale''.



''Per ribadire agli addetti ai lavori, ma soprattutto per presentare all'opinione pubblica, una immagine oggettiva della situazione e delle prospettive dell'autotrasporto nazionale - conclude Fenoglio - l'Unrae ha organizzato per il 29 novembre prossimo, a Roma, un incontro con la stampa e gli operatori del settore. Con l'occasione, saranno illustrati gli esiti di due ricerche, dedicate al tema della sostenibilità ambientale del trasporto su strada e alla presenza delle imprese italiane sul mercato dei trasporti nonché le conseguenze occupazionali, fiscali e di mercato degli andamenti rilevati''.