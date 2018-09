Peugeot, dal lancio oltre 200 mila 208 vendute in Italia

ROMA - Erede della 205, la Peugeot 208 è subentrata alle 206 e 207 con il reveal nel 2012 al salone di Ginevra. Dal lancio ad oggi in Italia la compatta, che ha segnato una svolta importante per il marchio del Leone introducendo il rivoluzionario i-Cockpit, è stata venduta in oltre 200mila unità e nel 2017 si è registrato un vero e proprio record di vendite. Non solo mercato, però. La Peugeot 208 è nota anche per i successi nel motorsport. La versione più estrema che sia mai stata realizzata è probabilmente la 'PikesPeak', famosa per avere polverizzato il record della celebre corsa in salita americana nel 2013, guidata da Sébastien Loeb. Questa vettura ha beneficiato di tutta l'esperienza e delle vittorie ottenute da Peugeot in competizioni impegnative come la 24 Ore di Le Mans ed i Rally.



Cinque anni fa, infatti, Loeb divorava i tornanti della 'Corsa verso le Nuvole' in Colorado in soli 8m13s878, un record che è stato il tempo di riferimento fino a quest'estate.



Altre varianti sportive della 208 hanno conosciuto il successo in una veste più familiare, a cominciare dalla Peugeot 208T16 R5, così battezzata in memoria della famosa 205T16 Gruppo B che ha dominato il campionato del mondo rally della sua epoca.



Al pari della sua antenata, la 208T16 è dotata di quattro ruote motrici e di un motore 1.6 litri turbo che sviluppa circa 300 cavalli. Questa vettura ha inaugurato il suo albo d'oro in Grecia con la vittoria al Rally dell'Acropoli nel 2014 e da allora ha ottenuto numerosi titoli nazionali e internazionali, tra cui anche quelli italiani vinti dalla coppia Andreucci-Andreussi(nel 2014, 2015 e 2017).



Oggi, oltre agli esemplari gestiti dalla Peugeot Rally Academy, che disputano il Campionato europeo Rally Fia, la 208T16 partecipa a una lunga serie di competizioni in tutto il mondo. Infine, la Peugeot 208 WRX disputa il campionato del mondo FIA di rallycross. Le prime 208 WRX ufficiali, inizialmente derivate direttamente dalla 208T16, hanno corso nel 2014 con i colori del team Peugeot Hansen. Il coinvolgimento di Peugeot Sport in questa disciplina è aumentato progressivamente fino a fare del WRX il programma ufficiale di Peugeot Sport nel 2018.