Citroen, 70mila immatricolazioni nei primi 8 mesi in Italia

Risultati positivi in Italia per Citroen che a fine agosto ha raggiunto quasi 70.000 immatricolazioni tra vetture e veicoli commerciali, per una quota di mercato pari al 4,7%. In particolare, Citroën incrementa le vendite di autovetture dell'11%, in un mercato in leggera flessione (- 0,1%) mentre nel settore dei veicoli commerciali, il brand ha visto salire le immatricolazioni del 12% rispetto allo stesso periodo del 2017.



In dettaglio, per quanto riguarda le auto, il mercato è stato trainato dal successo di Citroen C3 che da inizio anno ha raggiunto quasi 30.000 immatricolazioni rientrando tra i 10 modelli di autovetture più vendute in assoluto nel nostro Paese.



Bene anche il suv compatto C3 Aircross, con oltre 12.000 immatricolazioni da inizio anno mentre tra le berline di segmento C, numeri di rilievo li sta registrando la nuova C4 Cactus, che è rientrata già nella classifica delle prime dieci della sua categoria ad appena sei mesi dal lancio. Non meno degni di nota i monovolume che, seppure in misura più contenuta a causa della contrazione del segmento di riferimento, sono tra i più scelti della loro categoria: C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer. Dall'analisi della struttura del mercato autovetture, Citroën in Italia realizza un ottimo risultato in particolare nel canale dei privati con una crescita superiore al 2% rispetto al 2017, in controtendenza rispetto al mercato che invece registra una flessione superiore al 3%.



Nel mercato dei veicoli commerciali, con oltre 9.300 immatricolazioni nei primi 8 mesi dell'anno, la casa del Double Chevron occupa la quarta posizione nel ranking delle marche. Il modello che ha contribuito maggiormente a queste performance è Citroën Jumper che ha incrementato le vendite del 33%, seguito da Jumpy (+ 14 %) e Berlingo.