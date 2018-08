Ancora trofei per Alfa, Stelvio Quadrifoglio è suv dell'anno

ROMA - Ancora un prestigioso riconoscimento a livello mondiale per il brand Alfa Romeo e i suoi modelli di ieri e di oggi. Dopo aver vinto domenica scorsa il titolo di Best of The Show, il più importante nel Concorso di Eleganza di Pebble Beach, con la splendida 8C 2900B Touring, adesso è il suv Stelvio a balzare all'onore delle cronache. La celebre testata automobilistica tedesca Auto Zeitung ha infatti eletto Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio suv dell'anno 2018. La competizione, alla sua prima edizione in assoluto, mette a confronto i modelli suv più potenti di undici marchi.



Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ha trionfato sulle rivali, soprattutto grazie alle prestazioni e alla dinamica di guida. Il simbolo del Quadrifoglio - che storicamente compare sulle Alfa da competizione e sue quelle più performanti - lo rende inconfondibile: l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è un suv ad alte prestazioni che non può essere inserito in alcuna categoria convenzionale. Il suo motore bi-turbo V6 da 2,9 litri e 510 Cv consente di raggiungere una velocità massima di 283km/h. Stelvio garantisce inoltre un'accelerazione da 0 a 100km/h in 3,8 secondi. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è dotato di tecnologie all'avanguardia tra cui l'innovativa trazione integrale Q4, Alfa Active Torque Vectoring, le sospensioni attive Alfa Active Suspension e il sistema Chassis Domain Control (CDC). Tutte queste dotazioni tecnologiche, che puntano a garantire prestazioni incomparabili, hanno consentito all'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio di ottenere un incredibile record, vale a dire il tempo più veloce sul giro in un benchmark lap del leggendario circuito tedesco del Nuerburgring. Un'ulteriore dimostrazione - si legge nella nota - del fatto che Stelvio Quadrifoglio è il suv più veloce della categoria.