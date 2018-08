Suzuki valuta l'uscita da partnership in Cina con Changan Automobile

TOKYO - Suzuki sta valutando l'uscita dalla joint-venture in Cina con Changan Automobile a causa del progressivo calo delle vendite nel Paese asiatico. Lo rivelano fonti a conoscenza del dossier all'agenzia Kyodo, spiegando che la casa automobilistica giapponese sta studiando diverse opzioni, tra cui quella di assegnare una licenza alla Changan Automobile per continuare a vendere auto con il marchio Suzuki.



Nell'anno fiscale 2017 le immatricolazioni dei due gruppi nel principale mercato mondiale delle quattro ruote sono calate del 28% rispetto al 2016, a quota 79mila. Il rallentamento delle vendite, spiega l'agenzia, è dovuto all'evoluzione dei gusti dei consumatori cinesi, che privilegiano vetture dalle grandi dimensioni, rispetto alle automobili compatte in cui è specializzata Suzuki.