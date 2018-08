Produzione nuova Golf sarà concentrata a Wolfsburg

ROMA, 20 AGO - La concentrazione della produzione mondiale della Volkswagen Golf nell'impianto di Wolfsburg porterà la storica fabbrica tedesca a realizzare circa un milione di veicoli l'anno, contro i 790mila del 2017. Si tratta degli effetti stimati di una delle prime misure decise nell'ambito della strategia "Patto per il futuro", annunciata dai vertici del gruppo. Per l'ottava generazione della compatta tedesca è stata, infatti, decisa la chiusura delle linee che attualmente sono a Zwickau e a Puebla e il trasferimento di tali volumi nello storico stabilimento della Bassa Sassonia. L'operazione sarà accompagnata dall'adozione di soluzioni che puntano a migliorare l'efficienza dei siti teutonici.



"Come già annunciato, stiamo pianificando di migliorarla del 25% in tutte le fabbriche della Germania - chiarisce al riguardo Andreas Tostmann, membro del board of managment del brand, responsabile della produzione e della logistica -. Servono in futuro ulteriori sforzi per mantenere competitiva la Volkswagen.



Abbiamo compiuto progressi sostanziali negli ultimi anni. Siamo sulla strada giusta ma ci troviamo ancora a metà del percorso da compiere, vogliamo migliorare e diventare uno dei migliori".



In particolare, chiariscono dalla Casa, i maggiori volumi costruttivi di Wolfsburg permetteranno anche di incrementarne la capacità di utilizzazione. Oltre alla Golf, l'impianto servirà per l'assemblaggio del nuovo Suv Seat Tarraco.



Il piano di sviluppo del marchio VW prevede otto aree di azione che puntano a concentrare la produzione dei veicoli e a ridurre la complessità dei processi, grazie anche a una standardizzazione diffusa globalmente, in tutti i Paesi in cui il gruppo possiede delle fabbriche, nell'ambito del nuovo progetto "Transform togheter", cambiare insieme, i cui dettagli saranno chiariti alla fine di settembre.