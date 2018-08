Prodotte in Brasile prossime Vw Up!, Seat Mii e Skoda Citigo

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Volkswagen lancerà entro il 2020, sfruttando le proprie capacità industriali in Brasile, una nuova city-car che sostituirà l'attuale generazione della Up!, e delle 'gemelle' Seat Mii e Skoda Citigo, partendo da una inedita versione della piattaforma MBQ A0 sviluppata da Seat e già utilizzata per Volkswagen Polo, Skoda Fabia, Seat Ibiza e molti altri modelli di ultima generazione, tra cui diversi suv compatti.



Su questa architettura, che secondo alcune fonti dovrebbe chiamarsi A00 (ma che potrebbe anche essere la stessa A0 IN su cui Skoda realizzerà in India nuovi modelli destinati al mercato interno) verranno anche costruite in Brasile l'erede della Gol - che è il quinto modello più venduto in quel Paese a fine luglio - e un modello che sostituirà l'attuale Fox.



Come riporta il magazine finanziario Valor Economico, Hebert Diess CEO del Gruppo Volkswagen, ha avuto incontri con il team brasiliano a cui è affidato lo sviluppo dei nuovi modelli, ma anche con i dirigenti e i rappresentanti dei sindacati di Sao Bernardo do Campo, Taubaté e Sao José dos Pinhaisle, che sono le città in cui si trovano fabbriche di Volkswagen in Brasile. La piattaforma A00 sarà destinata a vetture più piccole, più economiche e più semplici rispetto alla Polo, che è invece derivata dalla piattaforma MQB A0. Secondo il magazine brasiliano Quatro Rodas nel 'pacchetto' del programma dei nuovi modelli per il mercato sudamericano rientra anche la futura generazione del pick-up Saveiro, che deriverà però dalla piattaforma MQB A0 e sarà proposto anche nella variante con cabina lunga a quattro porte per competere con il Fiat Toro, modello di grande successo in Brasile. (ANSA)