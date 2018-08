Groupe PSA,+8,3% immatricolazioni nei primi 7 mesi in Italia

ROMA - Groupe PSA Italia chiude il mese di luglio con 16.172 immatricolazioni tra vetture e veicoli commerciali. Un risultato che consente ai marchi Citroën, DS Automobiles e Peugeot di raggiungere 145.506 immatricolazioni complessive nei primi sette mesi dell'anno, ovvero un +8,3% rispetto ad un mercato in flessione di -0,7%.



Nel dettaglio, la quota di mercato di Groupe PSA nei primi sette mesi è del 10,56%, con una crescita di 0,87 punti rispetto allo scorso anno (9,69%).



Un importante contributo a questo incremento è dato dalle autovetture con 14.069 immatricolazioni a luglio, che hanno portato ad un cumulo da inizio anno di 128.836 unità vendute.



Groupe PSA ottiene una quota del 10,12% e 0,82 punti in più rispetto all'analogo periodo del 2017 (9,29%).



Anche nei veicoli commerciali, con oltre 16.670 immatricolazioni (di cui 2.103 a luglio) ed una quota del 16,1%, Groupe PSA Italia cresce del 9.7% in un mercato sostanzialmente stabile (-0,1%). Questa performance permette al Gruppo di guadagnare quasi 2 punti di quota rispetto all'analogo periodo dello scorso anno e di consolidare il secondo posto in termini di quota di mercato.



In seguito all'acquisizione del marchio Opel (non presente nei primi sette mesi del 2017) Groupe PSA in Italia è al secondo posto assoluto tra i gruppi automotive ed è primo tra i costruttori esteri, con una quota del 15,34% sommando vetture e veicoli commerciali.