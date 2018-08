Renault-Nissan-Mitsubishi, vendite semestrali da record

ROMA - L'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi raggiunge un nuovo record semestrale con le vendite che, nella prima parte del 2018, sono aumentate del 5,1% fino a raggiungere quota 5.538.53 unità. Le tre aziende hanno registrato un aumento della domanda nei segmenti di prodotto che comprendono crossover, veicoli sportivi, pick-up e modelli elettrici e ibridi-elettrici a zero emissioni.



Tra i marchi principali, Renault ha registrato un aumento delle vendite di Clio, Captur e Scenic; Dacia ha ottenuto un record di vendite a metà anno; Nissan ha assistito a una maggiore domanda dei modelli Note, Serena, X-Trail e Qashqai mentre i volumi di Mitsubishi Motors sono incrementati grazie alle vendite dei nuovi Eclipse Cross e Xpander.



Sia Renault che Nissan hanno segnalato una forte domanda nel segmento dei veicoli elettrici. Renault si è assicurata il 21,9% della quota di mercato europea dei veicoli elettrici con Zoe e Kangoo Z.E., che detiene anche il 38% della quota di mercato dei veicoli elettrici LCV. Per quanto riguarda Nissan, la domanda per la nuova Leaf ha contribuito alle vendite di oltre 47.000 veicoli elettrici nel primo semestre, facendola diventare il veicolo elettrico più venduto in Europa nella prima metà di quest'anno con oltre 18.000 registrazioni. Mitsubishi Motors è rimasta leader di mercato nel segmento suv Phev con ordini continuativi per il suo Outlander ibrido-elettrico.



In base al piano a medio termine della durata di sei anni, Renault-Nissan-Mitsubishi prevede vendite combinate di oltre 14 milioni di unità all'anno entro la fine del 2022, oltre il 30% in più rispetto ai 10,6 milioni di unità vendute dalle aziende dell'alleanza nel 2017. Il piano prevede anche un approfondimento della convergenza tra le aziende, compreso l'uso di piattaforme e propulsioni comuni, condividendo l'innovazione nell'elettrificazione, nella connettività e nelle tecnologie di guida autonoma.



Il gruppo Renault ha venduto 2,1 milioni di veicoli nella prima metà del 2018, stabilendo il record di vendite semestrali per i marchi Renault e Dacia. In Europa, Renault è rimasto il secondo marchio più venduto, con Captur numero uno nel suo segmento. Nissan ha venduto 2,8 milioni di veicoli con i marchi Nissan, Infiniti e Datsun in tutto il mondo. In Cina, la società ha raggiunto una crescita delle vendite del 10,8%. Mitsubishi Motors ha venduto 616.648 veicoli in tutto il mondo, in quanto la società ha lanciato la sua nuova Eclipse Cross in oltre 60 paesi. Inoltre, ad aprile sono iniziate le esportazioni di XPanpder dall'Indonesia alle Filippine. I risultati sono stati guidati anche dalla Tailandia, con una forte domanda di pick-up, e dalla Cina con il suv Outlander.