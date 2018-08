Ford, a Valencia tute per migliorare la postura degli operai

ROMA - La tecnologia di Body Tracking, solitamente utilizzata dalle star dello sport o nell'ambito del gaming, fa il suo ingresso sulle linee di produzione dell'impianto dell'Ovale Blu di Valencia, in Spagna.



I dipendenti, impegnati presso l'Engine Assembly Plant iberico, stanno utilizzando una speciale tuta equipaggiata con un'avanzata tecnologia di Body Tracking. Il progetto pilota, ideato da Ford in collaborazione con l'Instituto Biomecánica di Valencia, ha coinvolto 70 dipendenti appartenenti a 21 postazioni di lavoro.



Questa tecnologia, solitamente, viene utilizzata per registrare l'attività motoria degli atleti, consentendo agli allenatori o agli sviluppatori di giochi di trasferire il potenziale delle icone dello sport nel mondo reale o sullo schermo di un videogioco.



La speciale tuta è composta da 15 minuscoli sensori collegati a un'unità di rilevamento wireless. Il sistema monitora la motricità del singolo individuo, tenendo traccia dei movimenti della testa, del collo, delle spalle e degli arti. Il movimento viene registrato da quattro telecamere, simili a quelle solitamente associate alle console per videogiochi, che ripropongono una versione animata in 3D dell'utente.



Una volta raccolti i dati, alcuni esperti di ergonomia li utilizzano per aiutare i dipendenti ad allineare correttamente la propria postura. Le misure acquisite dal sistema, come l'altezza o la lunghezza delle braccia di ogni dipendente, vengono utilizzate per progettare leworkstation, in modo da adattarle meglio ai singoli utilizzatori.



Ford sta ora valutando l'ulteriore implementazione del progetto, relativo all'utilizzo della tecnologia di Body Tracking, anche presso altre strutture produttive europee.