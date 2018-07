Salone Parigi, debutto delle VinFast disegnate Pininfarina

ROMA - Il calo degli espositori auto al Salone di Parigi 2018, con molte defezioni tra i grandi costruttori, sarà probabilmente compensato a livello di interesse mediatico dalle importanti novità che sono state riservate per quell'evento, a cominciare dalla prima DS 100% elettrica e dal debutto della nuova generazione del suv Porsche Macan. Ma il Mondiale de l'Automobile del prossimo ottobre sarà forse ricordato anche per l'arrivo sulla scena internazionale della VinFast, il nuovo player vietnamita che per lanciarsi nella sfida globale ha scelto Pininfarina come partner per la parte stilistica dei suoi nuovi modelli. Con l'ufficializzazione della presenza a Parigi, VinFast ha anche comunicato che i due primi modelli - una berlina e un suv - saranno nelle concessionarie del mercato vietnamita dal settembre del 2019, mentre il programma di esportazione sarà completato 'nei prossimi anni'. L'azienda, che è al 100% vietnamita, sta attualmente completando un impianto ad Hai Phong, nella parte settentrionale del Paese, per avviare la produzione nel secondo semestre del prossimo anno.