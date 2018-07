Nissan Leaf, auto elettrica più venduta in 6 mesi in Europa

ROMA - La Nissan Leaf è da sempre l'auto elettrica più venduta al mondo e in Italia e ora, nella prima metà dell'anno, anche in Europa: la vettura elettrica a zero emissioni continua a conquistare clienti in tutto il continente.



Tra gennaio e giugno 2018 sono stati immatricolati in Europa oltre 18.000 nuovi esemplari di Nissan Leaf. I clienti europei hanno ordinato in totale più di 37.000 nuove Leaf dall'inizio delle vendite avviate lo scorso ottobre 2017.



In Italia Nissan ha immatricolato 2.600 Nissan Leaf dal lancio ad oggi confermandosi come l'auto 100% elettrica più venduta nel nostro paese e dallo scorso dicembre ha registrato circa 1.500 ordini per il nuovo modello di Nissan Leaf, pari a circa 2 volte il numero delle unità vendute negli ultimi 2 anni.



La domanda che ha interessato la nuova Nissan Leaf nei primi sei mesi dell'anno ne consolida la posizione di auto elettrica più venduta al mondo, con oltre 340.000 unità vendute su scala globale dal lancio della prima Leaf nel 2010. Di recente, la casa automobilistica ha consegnato la 100millesima Nissan Leaf a un cliente europeo.