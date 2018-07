Boom vendite Usa (+34%) guida record Volvo secondo trimestre

ROMA - Con una crescita del 34% negli Stati Uniti, dove fra aprile e giugno sono state consegnate 27.539 unità, e del 15% in Cina (32.712 immatricolazioni) Volvo Cars ha fatto segnare nel secondo trimestre dell'anno risultati record.



Come è stato annunciato oggi durante una conferenza a Stoccolma, Volvo ha registrato l'utile operativo trimestrale più elevato di sempre pari a 4,2 miliardi di corone svedesi (406 milioni di euro) per il secondo trimestre del 2018, che costituisce un aumento del 28,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, trainato da un forte incremento nelle vendite globali. Il fatturato nel secondo trimestre è aumentato del 26,9% raggiungendo quota 66,0 miliardi di corone (6,38 miliardi di euro), con le vendite salite del 14,6% a toccare quota 170.232 immatricolazioni. Il margine sull'utile operativo per il periodo è stato del 6,4%, in crescita rispetto al 6,3% registrato nello stesso periodo dello scorso anno.



Per i primi sei mesi del 2018, Volvo Cars ha riportato un utile operativo di 7,8 miliardi di corone (754 milioni di euro), che significa un aumento del 15,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e il profitto più alto di sempre su un semestre. la prima metà del 2018 ha fatto registrare anche un record per quanto riguarda le vendite, con 317.639 auto consegnate + 14,4% rispetto alla prima metà del 2017. Il margine sull'utile operativo registrato nel periodo è stato pari al 6,4%.



''Questi risultati confermano che Volvo Cars è ora in ottima posizione per un ulteriore periodo di crescita globale sostenibile - ha affermato Hakan Samuelsson, presidente e CEO dell'azienda sino svedese - e mi aspetto che potremo consuntivare un altro anno di vendite record per il 2018, proprio nel momento in cui stiamo puntando a proporci come fornitore diversificato di mobilità globale sotto la nostra nuova vision Freedom to Move''.



Dall'acquisizione da parte di Zhejiang Geely Holdings nel 2010, l'azienda ha completamente trasformato la propria attività. Ha allargato la propria impronta produttiva e completamente rinnvato la propria gamma di prodotti negli ultimi anni. Nella prima metà del 2018 ha lanciato la nuova station wagon premium V60 e la nuova berlina premium S60, aprendo nel contempo un nuovo impianto produttivo in South Carolina, il primo negli Stati Uniti. Volvo Cars punta a posizionarsi come attore di primo piano nell'ambito del mercato automobilistico globale. L'ambizione a più lungo termine è generare metà delle proprio immatricolato annuale grazie ad auto completamente elettriche, avere un terzo delle vendite costituito da auto a guida autonoma e fornire metà di tutte le vetture destinate ai clienti attraverso formule di servizio in abbonamento.



L'obiettivo è quello di costruire un totale di oltre 5 milioni di rapporti diretti con i clienti attorno alla metà della prossima decade, creando nuove fonti di reddito ricorrente.



Questa prospettiva consentirà inoltre all'azienda un maggiore potenziale di sviluppo di servizi di connettività e non solo per i clienti.