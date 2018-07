Unrae, in ripresa mercato veicoli industriali

TORINO - Nel mese di giugno le immatricolazioni dei veicoli industriali con massa totale a terra superiore alle 3,5 t hanno registrato un incremento pari al 13,6% rispetto al giugno del 2017 (2.310 unità contro 2.033). Il dato consolidato del primo semestre 2018 mostra una crescita rispetto allo stesso periodo del 2017 pari al 14,9% (13.744 unità contro 11.961). I dati sono del Centro Studi e Statistiche dell'Unrae, associazione delle case automobilistiche estere.

"Non possiamo non dirci soddisfatti dell'andamento del mercato che i dati di immatricolazione ci restituiscono - osserva Franco Fenoglio, presidente della Sezione Veicoli Industriali di Unrae - in particolare per quanto riguarda il comparto dei veicoli pesanti. Tuttavia, se guardiamo a quanto avvenuto lo scorso anno e agli andamenti mensili di questo primo semestre, la discontinuità denunciata dalle rilevazioni ci impone di essere cauti su valutazioni e previsioni. Le nostre ultime stime ci indicano per il 2018 un mantenimento della crescita, con un secondo semestre allineato ai volumi dello stesso periodo 2017. I veicoli industriali con massa totale a terra superiore alle 3,5 t immatricolati a fine anno dovrebbero raggiungere le 26.000 unità, segnando un incremento del 7%".