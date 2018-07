Per Volvo Cars crescita record primo semestre, bene Europa

ROMA, 10 LUG - Volvo Cars ha registrato, nel primo semestre del 2018, vendite pari a 317.639 vetture, che corrispondono a un incremento del 14,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio.



L'andamento dei primi sei mesi colloca la casa svedese sulla rotta giusta per realizzare ancora una volta un risultato eccezionale sull'intero anno.



Volvo Cars aveva chiuso il 2017 con un totale di 571.577 unità vendute. In tutte le aree principali di Stati Uniti, Cina ed Europa è stata registrata una crescita costante negli ultimi sei mesi. Gli Stati Uniti hanno fatto registrare un incremento del 39,6% grazie ai modelli best-seller XC60 e XC90. I volumi complessivi raggiunti nel primo semestre dell'anno sono stati pari a 47.622 unità, rispetto alle 34.102 dello stesso periodo dello scorso anno.



La Cina, che individualmente rappresenta il mercato più grande di Volvo Cars, ha incrementato le vendite del 18,4% a seguito della forte domanda di XC60 e S90, ovvero i modelli prodotti localmente. Nel semestre, il numero di vetture consegnate ha toccato le 61.480 unità contro le 51.914 del primo semestre dello scorso anno.



L'Europa ha registrato una crescita del 5,7% nel primo semestre, per un totale di 164.480 automobili vendute rispetto alle 155.653 dei primi sei mesi del 2017. Il risultato è stato determinato principalmente da una domanda orientatasi verso la nuova XC60, le vetture della Serie 90 e il nuovo SUV compatto XC40.



Globalmente, nella prima metà dell'anno l'auto più venduta è stata la nuova Volvo XC60, con un totale di 88.786 unità (2017: 829), seguita dalla Volvo XC90 con 47.658 vetture consegnate (40.186) e dalla Volvo V40/V40 Cross Country con 41.588 consegne (48.554). Nel primo semestre, la S90 ha generato volumi di vendita pari a 30.977 unità (17.346).